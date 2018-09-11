Леся Никитюк закрыла рот Владу Яме на "Танцах со звездами", опубликовано видео

Леся Никитюк закрыла рот раскритиковавшему ее танец Владу Яме / instagram.com/lesia_nikituk

В эфире третьего выпуска пятого сезона шоу "Танцы со звездами" телеведущая Леся Никитюк и Максим Ежов станцевали самбу, после танца один из членов жюри — хореограф Влад Яма — раскритиковал артисту, а она ему закрыла рот.

Судья сначала прокомментировал движения ведущей бедрами.

"Хорошо, Леся, скажу, как есть — с орешками все хорошо, вращающиеся, классно...", — сказал Яма.

"Стоишь классно, когда начинаешь танцевать — не бей меня, мама, мокрыми трусами, закрывать надо стопы, колени закрывать, ноги закрывать, в этом загадка", — добавил он.

"Рот надо закрывать", — ответила на критику Никитюк.

Смотрите комментарий Влада Ямы с 1:56:43

Напомним, третий выпуск нового сезона шоу "Танцы со звездами" вышел в эфир 9 сентября, по результатам голосования судей в конце турнирной таблицы оказались пары певец Павел Зибров и Мария Шмелева, а также Леся Никитюк и Максим Ежов. После того, как проголосовали зрители, проект покинул исполнитель и его партнерша.