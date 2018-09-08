Телеведущая Леся Никитюк похвасталась своими стройными ножками

В первом эфире танцевального шоу "Танцы со звездами" звезда травмировалась.
Леся Никитюк, популярная украинская телеведущая, которая принимает участие в шоу "Танцы со звездами", рассказала о своей травме, полученной во время первого эфира танцевального шоу "Танцы со звездами" - тогда она травмировала локоть.
Скоро будет две недели после полученной травмы, но фанаты до сих пор очень переживают за здоровье телеведущей.
"Рука до сих пор не сгибается полностью и так же не разгибается. Но красиво может свисать на бедре, считать деньги и обнимать дорогих мне людей. А на танцах ноги "отработают",– шутливо прокомментировала свое чувство Леся в Instagram.
Ви часто запитуєте мене про мою рученьку! Дякую вам❤️Рука до сих пір не згинається повністю і так само не розгинається;( але красиво може звисати на бедрі, рахувати гроші і обіймати дорогих мені людей))) ?А на танцях ноги "отработают"?Якшо хтось знає лікаря або якусь методику...пишіть? Спасибо всем, что часто интересуетесь здоровьем моей руки?На данный момент, рука полностью не разгибается и не сгибается ?Но она уже очень красиво свисает на бедре, считает деньги и обнимает дорогих мне людей) Так что если вы знаете методику или клинику в которые помогут восстановить руку! Пишите) #ladyле?
30-летняя Леся Никитюк опубликовала снимок, на котором продемонстрировала стройные ноги и фигуру. Звезда одета в черный боди и босоножки на каблуках в тон.
Ранее Оля Полякова и Леся Никитюк участвовали в показе Андре Тана на Ukrainian Fashion Week.