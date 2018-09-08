Телеведущая Леся Никитюк похвасталась своими стройными ножками

Леся Никитюк / https://www.instagram.com/lesia_nikituk/

Леся Никитюк, популярная украинская телеведущая, которая принимает участие в шоу "Танцы со звездами", рассказала о своей травме, полученной во время первого эфира танцевального шоу "Танцы со звездами" - тогда она травмировала локоть.

Скоро будет две недели после полученной травмы, но фанаты до сих пор очень переживают за здоровье телеведущей.

"Рука до сих пор не сгибается полностью и так же не разгибается. Но красиво может свисать на бедре, считать деньги и обнимать дорогих мне людей. А на танцах ноги "отработают",– шутливо прокомментировала свое чувство Леся в Instagram.

30-летняя Леся Никитюк опубликовала снимок, на котором продемонстрировала стройные ноги и фигуру. Звезда одета в черный боди и босоножки на каблуках в тон.

Ранее Оля Полякова и Леся Никитюк участвовали в показе Андре Тана на Ukrainian Fashion Week.