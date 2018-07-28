"Вот это гнездо!": Леся Никитюк похвалилась причудливой прической на забавном фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая стала популярной благодаря тревел-проекту "Орел и Решка", поделилась с подписчиками необычным фото.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором запечатлена с причудливой высокой прической.

"Прическа на целых 1.9 миллионов. Представляете, что будет на 2? Спасибо, что со мной", - похвасталась количеством подписчиков Никитюк.

Поклонники восхитились чувством юмора Никитюк, и отметили, что ей даже идет такая прическа.

"Вот это гнездо! Леся, у тебя голова даже мощная, такое выдержать", "На тебя, Леся, без улыбки смотреть невозможно. Прикольная, как всегда", "Вот это причесон!", "Вау, классная прическа! Леся на позитиве", - писали юзеры.

Ранее Леся Никитюк ошеломила фанатов фигурой в купальнике.