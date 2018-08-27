"В час ночи в травмпункте". Никитюк получила травму на "Танцах со звездами"

Во время первого эфира танцевального шоу "Танцы со звездами" одна из 14-ти звездных участников, телеведущая Леся Никитюк травмировала локоть.

"1:40 ночи, я в травмпункте, делаю снимок руки, потому что у меня опух локоть – наверное, после танцев", - подписала знаменитая участница сториз в Instagram.

По словам Никитюк, в больнице она провела полночи после эфира. А теперь по рекомендации врача будет три дня ходить с повязкой на руке.

Напомним, на премьере танцевального шоу "Танцы со звездами 2018" Леся Никитюк танцевала с Максом Ежовым. Телеведущая станцевала зажигательный фристайл под песню Светланы Лободы "SuperStar".

Как ранее сообщалось, 26 августа в эфире телеканала "1 + 1" стартовал новый, пятый сезон танцевального шоу "Танцы со звездами". На знаменитый паркет должны были выйти 14 звездных пар, однако не выступила в первом прямом эфире солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская – из-за травмы спины, которую она получила на тренировке.