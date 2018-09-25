Кушает сладости и не толстеет: Леся Никитюк поделилась рецептом стройности

Леся Никитюк 7 дней в неделю ходит на тренировки / instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк, популярная украинская телеведущая, которая принимает участие в "Танцах со звездами", рассказала, на сколько похудела за время проекта, а также призналась, что она ест.

На своей странице в Instagram ведущая показала фото, на котором позирует с печеньем.

"Как похудеть за месяц без растяжек. Девочки, перешла на мучное! Хлеб, печенье, круасаны, теперь в моем ежедневном рационе! Танцы-шманцы высушили мое тело на -6 кг за месяц! Тренировки 7 раз в неделю (4-6 часов). И ваше тело в прекрасной форме! Короче, пошла за эклерами. Ждите фото в купальнике", - написала ведущая.

Подписчики заметили изменения во внешности и фигуре Никитюк.

"Леся, Вы потрясающе выглядите", "Кушай, тебя ничего не испортит", "Лесичка! Ты всегда была с прекрасной фигурой, а сейчас еще краше", - расхваливали поклонники.

Ранее Леся Никитюк потеряла близкого человека.