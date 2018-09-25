Кушает сладости и не толстеет: Леся Никитюк поделилась рецептом стройности

Ведущая проводит на тренировках от 4 до 6 часов.
Леся Никитюк, популярная украинская телеведущая, которая принимает участие в "Танцах со звездами", рассказала, на сколько похудела за время проекта, а также призналась, что она ест.
На своей странице в Instagram ведущая показала фото, на котором позирует с печеньем.
"Как похудеть за месяц без растяжек. Девочки, перешла на мучное! Хлеб, печенье, круасаны, теперь в моем ежедневном рационе! Танцы-шманцы высушили мое тело на -6 кг за месяц! Тренировки 7 раз в неделю (4-6 часов). И ваше тело в прекрасной форме! Короче, пошла за эклерами. Ждите фото в купальнике", - написала ведущая.
Подписчики заметили изменения во внешности и фигуре Никитюк.
"Леся, Вы потрясающе выглядите", "Кушай, тебя ничего не испортит", "Лесичка! Ты всегда была с прекрасной фигурой, а сейчас еще краше", - расхваливали поклонники.
Як схуднути за місяць, без розтяжок! Дівчата почала їсти мучне?печиво, круасани, хліб тепер в моєму щоденному раціоні! Реально танці висушили все тіло...за місяць, -6 кг і синці на ногах! Тренування 7 разів на тиждень (4-6 год на день) Пішла за еклерами?скоро обіцяю фото в купальнику? Девочки перешла на мучное! Хлеб, печенье, круасаны, теперь в моем ежедневном рационе! Танци-шманци высушили моё тело на -6 кг за месяц! Тренировки 7 раз в неделю (4-6 часов) И ваше тело в прекрасной форме! Короче пошла за эклерами??? Ждите фото в купальнике#ladyле? #лесяДенсингКвин #богиняламината #хтозверху #хтопротиблондинок foto @max_simanovich
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