Танцы со звездами-2018: Луценко, Ткач и Дорофеева возвращаются в полуфинал

Знаменитый тренер готовит сюрприз для своих поклонников на проекте / Фото: Instagram/Анита Луценко

В полуфинале популярного телепроекта Танцы со звездами-2018 на телеканале 1+1 18 ноября на паркет выйдут бывшие участники шоу.

"Неожиданно, но факт. Смотрите в это воскресенье в 21:00. Танцую в полуфинале с одной из пар", - сообщила в Instagram тренер Анита Луценко.

Телезрители увидят в исполнении Луценко эмоциональный пасадобль, в котором пару ей составит Павел Вишняков.

Полуфинал обещает поклонникам шоу много сюрпризов. Так, актер Юрий Ткач присоединиться в танце к паре Игоря Ласточкина и Илоны Гвоздевой, исполнив фристайл. Надя Дорофеева, финалистка прошлого сезона, станцует румбу и хип-хоп вместе с Иракли Макацарием и Яной Заец. Ольга Полякова сойдет с балкона на паркет и присоединится к паре Леси Никитюк и Максима Ежова в страстном танго.

Зрителям подарят свои новые композиции в живом исполнении Макс Барских и группа Kazka.

Напомним, участник шоу Танцы со звездами Иракли Макацария продемонстрировал подкачанное тело, вызвав массу положительных эмоций у поклонников.