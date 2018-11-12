Танцы со звездами-2018: какая пара покинула проект накануне полуфинала

12 ноября 2018, 01:14

На паркете разгорелись нешуточные страсти.

Андраде и Кот покинули шоу в шаге от полуфинала / Фото: Instagram/tanci1plus1

Четвертьфинал популярного шоу Танцы со звездами на телеканале 1+1 в 12 прямом эфире покинула знойная украинская певица латиноамериканского происхождения Мишель Андраде и ее партнер Женя Кот.

В "зону риска" традиционно попали пары, которые получили наименьшее количество баллов по результатам зрительского голосования и оценок судей в лице Дмитрия Монатика, Екатерины Кухар и Влада Ямы.

Андраде и Кот покинули проект, поскольку члены жюри решили оставить в проекте Павла Вишнякова и Юлию Сахневич. Ранее от вылета зрители с помощью голосования спасли от вылета Лесю Никитюк и Макса Ежова.

Изюминкой этого выпуска стало то, что участники проекта демонстрировали свои танцы под песни звезд шоу-бизнеса – Тины Кароль, Onuka, Сергея Бабкина, Гайтаны и Никиты Алексеева.

Напомним, в минувшем выпуске шоу во второй раз покинул украинский боксер Денис Беринчик и его партнерша Екатерина Белявская.

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проект Танцы со звездами Танцы Мишель Андраде
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