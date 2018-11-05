Танцы со звездами-2018: кто покинул проект в одиннадцатом эфире

Две пары сражались за право остаться в проекте / https://www.instagram.com/tanci1plus1/?utm_source=ig_embed

На телеканале "1+1" 28 октября состоялся одиннадцатый прямой эфир популярного шоу "Танцы со звездами", в котором на паркете предстали шесть талантливых пар.

До суперфинала осталось всего три выпуска, и между участниками шла ожесточенная борьба. В зоне риска оказались две пары - Денис Беринчик и Екатерина Белявская, которые вернулись в шоу, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.

Пары исполнили "танец за жизнь", и по результатам голосования судей и зрителей, шоу во второй раз покинул украинский боксер Денис Беринчик и его партнерша Екатерина Белявская.

Ранее в десятом выпуске шоу были сюрпризы от судей и неожиданный результат голосования.