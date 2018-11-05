Танцы со звездами-2018: кто покинул проект в одиннадцатом эфире

В номинации на вылет оказались две звездные пары.
На телеканале "1+1" 28 октября состоялся одиннадцатый прямой эфир популярного шоу "Танцы со звездами", в котором на паркете предстали шесть талантливых пар.
До суперфинала осталось всего три выпуска, и между участниками шла ожесточенная борьба. В зоне риска оказались две пары - Денис Беринчик и Екатерина Белявская, которые вернулись в шоу, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.
Пары исполнили "танец за жизнь", и по результатам голосования судей и зрителей, шоу во второй раз покинул украинский боксер Денис Беринчик и его партнерша Екатерина Белявская.
Ранее в десятом выпуске шоу были сюрпризы от судей и неожиданный результат голосования.