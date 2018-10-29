Танцы со звездами-2018: сюрпризы от судей и неожиданный результат голосования десятого выпуска

29 октября 2018, 12:07

Впервые в истории шоу судьи выступили вместе с участниками.

Танцы со звездами
Впервые в шоу судьи выступили с участниками / 1plus1.ua

На телеканале "1+1" 28 октября состоялся десятый прямой эфир популярного шоу "Танцы со звездами", в котором на паркете предстали шесть талантливых пар.

Выпуск прошел под темой "Обмен партнерами" в стиле мистической вечеринки. 

Ведущим балкона стал народный артист Украины Павел Зибров. Он предстал в образе Николая Гоголя. 

Также впервые в истории украинского шоу зрители увидели выступления судей с участниками проекта, каждый из них сформировал свою команду из двух пар.

Monatik выбрал себе Мишель Андраде и Дмитрия Жука, а также Дениса Беринчика и Катерину Белявскую.

В команде Екатерины Кухар выступили Павел Вишняков с Юлией Сахневич и Иракли Макацария с Яной Заец. 

А вот Влад Яма выбрал себе Лесю Никитюк и Макса Ежова, а также Игоря Ласточкина и Илону Гвоздеву.

По итогам турнирной таблицы, в зоне риска оказались Мишель Андраде и Дмитрий Жук, Денис Беринчик и Катя Белявская, Иракли Макацария и Яна Заяц.

Однако, в десятом эфире шоу не покинул никто - голоса зрителей будут прибавлены к голосам в следующем эфире.

Ранее стало известно, что в девятом выпуске шоу "Танцы со звездами№ покинул любимец публики.

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Танцы со звездами
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