Танцы со звездами-2018: в девятом выпуске шоу покинул любимец публики

Сеничкин и Беринчик оказались в зоне риска

Девятый прямой эфир Танцев со звездами-2018 на телеканале 1+1 был посвящен теме "Цирк" и участники традиционно впечатлили зрителей эффектными постановками.

Согласно результатов голосования, под угрозой оказались Денис Беринчик и Екатерина Белявская, Руслан Сеничкин и Яна Цибульская.

Организаторы устроили участникам сюрприз и суммировали баллы за восьмой прямой эфир. Одним из условий был танец "за жизнь", по результатам которого и выбиралась проигравшая пара. После дополнительных зажигательных па шоу покинули Руслан Сеничкин и Яна Цибульская.

Телеведущий, который уже не впервые попадает в зону риска на проекте, заявил, что танцевал все это время только ради партнерши. Впрочем, за это время он достиг колоссальных результатов, в частности, похудел на 17 кг.

"Я отказывался от этого проекта, однако не жалею. Спасибо Яне Цибульской. Ты мой наставник и бог на паркете", – заявил Руслан Сеничкин.

Напомним, букмекеры Parimatch обнародовали рейтинг участников-претендентов на победу в финале шоу Танцы со сзвездами-2018.