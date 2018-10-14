Танцы со звездами-2018: букмекеры сделали прогноз о победителе

14 октября 2018, 00:27

Представлен рейтинг участников после ухода из шоу Оксаны Марченко.

Танцы со звездами
Танцы со звездами-2018 стали наиболее интригующими за всю историю проекта / 1plus1.ua

Из 14 пар, которые на старте проекта участвовали в шоу Танцы со звездами-2018, в восьмом прямом эфире на паркет выйдет ровно половина.

Букмекеры Parimatch обнародовали рейтинг участников-претендентов на победу в финале шоу.

Согласно мнению экспертов, котировки после ухода с проекта Оксаны Марченко существенно изменились. Лидером танцевальной гонки назвали популярную певицу Мишель Андраде (коэффициент – 3,3), далее идут Игорь Ласточкин и Павел Вишняков (по 4,0). Иракли Макацария не сильно отстает от группы лидеров (5,0). Ситуация для Руслана Сеничкина и Леси Никитюк складывается не в лучшую сторону – шансы на их победу оцениваются как 1 к 25.

/ Фото: Parimatch

В финале шоу победителя Танцев со звездами-2018 выберут в результате смс-голосования зрители.

Напомним, скандально известная жена Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко покинула танцевальное шоу "Танцы со звездами". Причиной ухода из шоу стала травма, которую Марченко получила во время репетиции, - она сломала два ребра, и перед каждым прямым эфиром принимала сильные обезболивающие.

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