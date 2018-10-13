"Поза стрекозы": Леся Никитюк поделилась забавным танцевальным фото

13 октября 2018, 06:14

Снимок, опубликованный ведущей в соцсети, собрал более 100 тысяч лайков.

Леся Никитюк показала смешной танцевальный коллаж
Леся Никитюк опубликовала смешной танцевальный коллаж / instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая, участница шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк выложила в Сеть коллаж, на котором она и танцовщица Алена Шоптенко запечатлены возле станка для хореографии.

Артистка опубликовала снимок на своей странице в Instagram, за день он собрал более 100 тысяч лайков.

На фото Шоптенко запечатлена стоящей с ровной спиной на одной ноге, вторая ее нога — прямая и находится на станке. Никитюк также позирует на одной ноге, но ее спина сгорблена, а поднятая на станок нога — согнута.

Ведущая подписала фото танцовщицы — "ожидание", а свою — "реальность".

Коллаж по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Поза стрекозы", — поделился мнением vasilishinv. "Лесь, тащусь от тебя... умничка... иди вперед!", — написала alenkakvit. "Лесюня, не сутулься, тебе не к лицу", — считает chuiko_egor. 

Леся Никитюк показала смешной танцевальный коллаж
Леся Никитюк опубликовала смешной танцевальный коллаж / instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, в эфире третьего выпуска шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк и ее партнер Максим Ежов станцевали самбу, после танца один из членов жюри — хореограф Влад Яма — раскритиковал телеведущую, а она ему закрыла рот.

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Танцы со звездами Леся Никитюк Алена Шоптенко
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