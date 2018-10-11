Оксана Марченко покинула "Танцы со звездами"

Оксана Марченко покинула танцевальное шоу / https://www.instagram.com/oksana.marchenko.official/?hl=ru

Скандально известная жена Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко покинула танцевальное шоу "Танцы со звездами".

Причиной ухода из шоу стала травма, которую Марченко получила во время репетиции, - она сломала два ребра, и перед каждым прямым эфиром принимала сильные обезболивающие, поделилась ведущая на своей странице в Facebook.

"Временами боль была нестерпимой, я шла в раздевалку, плакала, чтобы никто не видел, ставила себе еще более сильные обезболивающие инъекции и снова репетировала. Доктор, простите, что я не говорила Вам об этом, и простите, что я не сделала снимок раньше, а только недавно. Иначе Вы запретили бы мне танцевать еще тогда, а именно в тот момент мне было это необходимо, потому что это была мечта моей дочери", - написала Марченко.

Она добавила, что сейчас ей не больно танцевать, однако, из-за усложняющейся программы врачи опасаются рецидивов, ведь ткани в местах переломов еще достаточно слабые. К тому же, по словам жены Медведчука, она не хочет работать вполсилы.

Марченко поблагодарила своего партнера Дмитрия Чаплина, семью и поклонников за поддержку, и веру в их пару.

Ранее стало известно, что Оксана Марченко владеет нефтяным бизнесом в России - "Схемы".