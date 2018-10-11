Оксана Марченко покинула "Танцы со звездами"

Телеведущая во время репетиции получила серьезную травму.
Скандально известная жена Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко покинула танцевальное шоу "Танцы со звездами".
Причиной ухода из шоу стала травма, которую Марченко получила во время репетиции, - она сломала два ребра, и перед каждым прямым эфиром принимала сильные обезболивающие, поделилась ведущая на своей странице в Facebook.
"Временами боль была нестерпимой, я шла в раздевалку, плакала, чтобы никто не видел, ставила себе еще более сильные обезболивающие инъекции и снова репетировала. Доктор, простите, что я не говорила Вам об этом, и простите, что я не сделала снимок раньше, а только недавно. Иначе Вы запретили бы мне танцевать еще тогда, а именно в тот момент мне было это необходимо, потому что это была мечта моей дочери", - написала Марченко.
Она добавила, что сейчас ей не больно танцевать, однако, из-за усложняющейся программы врачи опасаются рецидивов, ведь ткани в местах переломов еще достаточно слабые. К тому же, по словам жены Медведчука, она не хочет работать вполсилы.
Марченко поблагодарила своего партнера Дмитрия Чаплина, семью и поклонников за поддержку, и веру в их пару.
Ранее стало известно, что Оксана Марченко владеет нефтяным бизнесом в России - "Схемы".