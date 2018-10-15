Неожиданное голосование на Танцах со звездами-2018: какая пара вернулась в проект

Беринчик возвращается на паркет / Фото: tanci1plus1

На паркет популярного телевизионного шоу "Танцы со звездами" вернулись боксер Денис Беринчик и его очаровательная партнерша Екатерина Белявская.

Организаторы шоу поспешно приняли решение вернуть одну из пар, которая уже выбыла из шоу. Право решать, кто вернется на паркет "Танцев со звездами 2018", дали только зрителям. Пару-победителя объявили во время прямого эфира.

Ведущий проекта Юрий Горбунок сообщил, что после ухода из шоу Оксаны Марченко зрители голосовали за своих фаворитов. Наибольшее количество голосов получили Денис Беринчик и Екатерина Белявская, которые и займут место пары, которая покинула паркет из-за форс-мажорных обстоятельств.

Напомним, известная телеведущая Маша Ефросинина, чей уход из шоу поклонники называли наиболее несправедливым, ответила в Instagram-сториз, что не намерена возвращаться в Танцы со звездами.

Как ранее сообщалось, скандально известная жена Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко покинула танцевальное шоу "Танцы со звездами". Причиной ухода из шоу стала травма, которую Марченко получила во время репетиции, - она сломала два ребра, и перед каждым прямым эфиром принимала сильные обезболивающие.