Ефросинина сказала, вернется ли в Танцы со звездами-2018

14 октября 2018, 22:16

Телеведущая отметила, что уже возобновила свой чрезмерно загруженный график.

Ефросинина
Ефросинина больше не хочет танцевать / Фото: Instagram/Маша Ефросинина

После ухода из шоу Танцы со звездами Оксаны Марченко организаторы завили, что намерены вернуть в проект одну из пар, которая ранее выбыла.

Известная телеведущая Маша Ефросинина, чей уход из шоу поклонники называли наиболее несправедливым, ответила в Instagram-сториз на вопросы подписчиков о вероятном возвращении на паркет.

"Перевернула эту страницу в жизни", - таков был ответ знаменитости.

По словам Ефросининой, она вернулась к прежнему графику работы, которую откладывала во время двухмесячных тренировок на проекте. Телеведущая подчеркнула, что не намерена возвращаться в Танцы со звездами-2018, поскольку сейчас работает сразу над несколькими проектами и не хочет снова нарушать график.

Напомним, скандально известная жена Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко покинула танцевальное шоу "Танцы со звездами". Причиной ухода из шоу стала травма, которую Марченко получила во время репетиции, - она сломала два ребра, и перед каждым прямым эфиром принимала сильные обезболивающие.

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шоу проект Танцы со звездами Маша Ефросинина Оксана Марченко телеведущая
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