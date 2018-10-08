Танцы со звездами 2018: кто покинул проект в седьмом прямом эфире

Танцы со звездами продолжают покидать звездные пары / 1plus1.ua

На телеканале "1+1" 7 октября состоялся шестой прямой эфир популярного шоу "Танцы со звездами", в котором на паркете свои произведения представили восемь талантливых пар.

По итогам голосования в зоне риска оказались Мишель Андраде и Женя Кот, Руслан Сеничкин и Яна Цибульская, Денис Беринчик и Екатерина Белявская.

В результате после оглашения смс-голосования проект покинул украинский боксер Денисс Беринчик и его партнерша Екатерина Белявская.

"Спасибо за поддержку, потому что здесь я нашел много друзей. И отдельное спасибо Екатерине Белявской. Я счастлив!" – сказал в финальном слове спортсмен.

Следует отметить, что последний танец пары был экспериментальным, поскольку страстный пасодобль они показали сквозь призму украинской истории о казачестве. Беринчик накануне выступления признался, что танцы для него оказались своеобразной терапией, которая помогла преодолеть эмоциональность.

Напомним, в минувшем выпуске проект покинула тренер Анита Луценко и ее партнер Александр Прохоров.

Как ранее сообщалось, в пятом эфире покинули проект Маша Ефросинина и Максим Леонов.