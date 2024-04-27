Ситуация может обостриться: Сырский рассказал о сложной ситуации на фронте

В Украине очень сложная ситуация на фронте и она может серьезно обостриться. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время участия в 21-м заседании Контактной группы по вопросам обороноспособности Украины.
На "Рамштайн" также выступили президент Владимир Зеленский, министр обороны Рустем Умеров и начальник ГУР Кирилл Буданов. Сырский доложил о ситуации на фронте.
"Проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, которая имеет тенденцию к обострению; специфику осуществления противником авиаударов по объектам энергетической инфраструктуры; о наших насущных потребностях в ракетах, боеприпасах, вооружении, военной технике и ключевой роли их своевременного поступления", - сказал Сырский.видео дня
Кто такой Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
Ситуация на фронте - последние новости
Ранее сообщалось, что оккупанты продвинулись в двух областях. В Донецкой области бои шли в трех населенных пунктах - Очеретино, Бердичи и Красногоровка.
Напомним, ранее аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты продвинулись в Очеретино Донецкой области. Продолжались бои в Бердичах, Красногоровке и к югу от Урожайного.
Как сообщалось ранее, 15 апреля оккупантам удалось продвинуться в районе Часового Яра. Однако аналитики Института изучения войны не нашли подтвержденных изменений линии фронта в этом районе.
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