Украли идею у ВСУ: РФ применяют на фронте новую технологию поражения целей - BILD

Украинские военные начали использовать наземные дроны в январе 2024 года, а теперь такую технологию применяют также российские оккупанты.

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РФ активно применяет на фронте технологию поражения целей, которую украла у ВСУ/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, минобороны РФ

Российские оккупанты начали применять на фронте технологию поражения целей, которую "подсмотрели" у Вооруженных сил Украины.

Захватчики вслед за Украиной перешли к использованию на поле боя наземных дронов. Об этом сообщает издание BILD.

Отмечается, что эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рьопке в январе этого года сообщал, что Украина вместе с беспилотниками начала разрабатывать также и различные типы наземных дронов. А теперь, по словам аналитика, наземные дроны начала использовать и российская оккупационная армия.

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"Недавно 72-я отдельная механизированная бригада ВСУ опубликовала видео, как украинский воздушный FPV-дрон уничтожает сухопутный гусеничный беспилотник ВС РФ. Очевидно, он перевозил поставки для российских солдат. На другой записи ВСУ показали российский наземный дрон радиоэлектронной борьбы. На небольшую гусеничную платформу установили устройство для создания радиопомех, чтобы сбивать украинские воздушные беспилотники", - отмечается в сообщении издания.

По мнению аналитика BILD, таким образом война в Украине постепенно превращается в "войну роботов".

Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Война в Украине - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, чего не хватает Украине для отражения атак. Три вида оружия сейчас являются наиболее необходимыми, чтобы Украина могла защищать свои населенные пункты от вражеских атак и продвигаться на фронте.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о сложной ситуации на фронте. В Украине очень сложная ситуация на фронте и она может серьезно обостриться, отметил он.

Напомним, под Часовым Яром не утихают "горячие" бои - в ВСУ раскрыли ситуацию вблизи города. Российские оккупанты не считаются с потерями в технике и живой силе, пытаясь захватить Часов Яр, рассказал представитель ОСУВ "Хортица".

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