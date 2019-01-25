Кадыров потребовал извинений от Борислава Березы

Причиной стал конфликт нардепа и телевизионной пропагандистки.
Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил поведение депутата Верховной рады Украины Борислава Березы и потребовал у последнего извинений.
"Березе следует очень четко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скабеевой, обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!", - заявил Кадыров в своей странице ВК.
Причиной заявления Кадырова стало поведение нардепа в отношении российской тележурналистки Ольги Скабеевой, которую Береза оттолкнул от вице-спикера Рады Ирины Геращенко.
Позже, когда украинского депутата попросили прокомментировать инцидент, Береза заявил о том, что Скабеева не является журналисткой и назвал ее "пропагандоном" и "пани мазохисткой".
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