Украинский депутат подарил российской журналистке туалетную бумагу с Путиным

По мнению, Алексея Гончаренко, она понадобится, когда придет время сидеть в Гаагском трибунале
Народный депутат от партии БПП Алексей Гончаренко в кулуарах ПАСЕ подарил журналистке телеканала Россия-1 Ольге Скабеевой туалетную бумагу с изображением президента РФ Владимира Путина.
"Подарил товарищу полковнику Скабеевой туалетную бумагу с Путиным. Уверен, что им всем она понадобится, когда придет время сидеть в Гаагском трибунале", – написал нардеп на своей странице в Facebook.
Ранее в кулуарах Парламентской ассамблеей Совета Европы произошел конфликт украинских депутатов с ведущей телеканала Россия-1 Ольгой Скабеевой. Во то время, как первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко рассказывала об украинских заключенных в РФ и о пленных россиянах, Скабеева принялась демонстративно возмущаться.