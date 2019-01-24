Украинский депутат подарил российской журналистке туалетную бумагу с Путиным

Алексей Гончаренко / Шарий

Народный депутат от партии БПП Алексей Гончаренко в кулуарах ПАСЕ подарил журналистке телеканала Россия-1 Ольге Скабеевой туалетную бумагу с изображением президента РФ Владимира Путина.

"Подарил товарищу полковнику Скабеевой туалетную бумагу с Путиным. Уверен, что им всем она понадобится, когда придет время сидеть в Гаагском трибунале", – написал нардеп на своей странице в Facebook.

Ранее в кулуарах Парламентской ассамблеей Совета Европы произошел конфликт украинских депутатов с ведущей телеканала Россия-1 Ольгой Скабеевой. Во то время, как первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко рассказывала об украинских заключенных в РФ и о пленных россиянах, Скабеева принялась демонстративно возмущаться.