"Максимум – это убьют": Береза высказал мнение об угрозах Кадырова из-за Скабеевой

Нардеп не исключает, что его могут убить из-за российской пропагандистки / Фото: НВ

Внефракционный народный депутат Борислав Береза прокомментировал угрозы главы Чечни Рамзана Кадырова после инцидента с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой в кулуарах ПАСЕ.

"Кто такой Рамзан Кадыров? Это руководитель Чечни в России, это человек, который ужасает россиян, и они его боятся. Я хотел бы, чтобы Кадыров занимался своим делом дальше: ужасал россиян, чтобы они ему списывали 9 миллиардов рублей за газ, чтобы он рассказывал, как резал русских в 16-летнем возрасте. Пусть он занимается Россией и не лезет в Украину", - сказал политик в эфире Радио НВ.

Береза добавил, что не исключает привлечения Кадыровым наемников для расправы. Он заявил, что самостоятельно охрану нанимать не планирует. А украинское государство должно ее предоставить, если посчитает нужным.

"Если вы хотите спросить, боюсь ли я его. Нет, не боюсь. Максимум, что могут сделать, – это убить. Это максимум. Я не хвастаюсь, я говорю, как есть", – подчеркнул Береза.

Нардеп подытожил, что в таком режиме он живет и работает уже на протяжении четырех лет. В 2014, по словам политика, он получал угрозы от наемников из террористических ЛНР и ДНР.

Напомним, в кулуарах Парламентской ассамблеей Совета Европы произошел конфликт украинских депутатов с ведущей телеканала Россия Ольгой Скабеевой.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от Борислава Березы извиниться перед Ольгой Скабеевой, за то, что он толкнул ее и назвал "шлюхой".