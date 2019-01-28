Назвавший Скабееву "шлюхой" нардеп ответил на требование Кадырова извиниться

Борислав Береза / УНИАН

Нардеп Борислав Береза (внефракционный) ответил на требование главы Чечни Рамзана Кадырова извиниться перед российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой.

Береза призвал СБУ проверить, не являются ли слова Кадырова угрозой.

"Я считаю, что если бы что-то было более менее серьезное, они (СБУ. - Прим.) мне бы сообщили", - сказал депутат в комментарии Громадському.

Береза подчеркнул, что ему не за что извиняться перед Скабеевой.

Читайте такжеСенатор РФ внезапно согласился приехать в Киев на дуэль с нардепом из-за СкабеевойРанее глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от Борислава Березы извиниться перед Ольгой Скабеевой, за то что он толкнул ее и назвал "шлюхой".

"Березе следует очень четко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скабеевой, обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!" - заявил Кадыров.