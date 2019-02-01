Скабеева назвала "большим вопросом" слухи о своей многомиллионной зарплате

Скабеева уверяет, что зарабатывает более чем скромно / Фото: скриншот из видео

Скандальная российская пропагандистка и ведущая шоу "60 минут" на телеканале Россия-1 Ольга Скабеева опровергла информацию о том, что ее месячный заработок составляет несколько миллионов рублей.

"Ничего общего с реальностью эта информация не имеет. Кто это делает и главное зачем все это происходит — очень большой вопрос", - цитирует Скабееву Ura.ru.

Пропагандистка заявила, что данные о ее зарплате в четыре миллиона рублей распространяются в социальных сетях без ссылки на реальный источник.

Как известно, распространение информации началось 31 января с Twitter-аккаунта @Fake_MIDRF. Автор заявил со ссылкой на источник в Останкино, что зарплата Скабеевой составляет четыре миллиона рублей в месяц.

Напомним, в кулуарах Парламентской ассамблеей Совета Европы произошел конфликт украинских депутатов с ведущей телеканала Россия Ольгой Скабеевой.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от Борислава Березы извиниться перед Ольгой Скабеевой, за то, что он толкнул ее и назвал "шлюхой". Нардеп прокомментировал инцидент, высказав свою точку зрения.