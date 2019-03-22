Дофига шутница: Телепропагандистка Скабеева "закосила" под кандидата в президенты Украины

Ольга Скабеева / КП

Одиозная российская телепропагандистка Ольга Скабеева решила "блеснуть чувством юмора" и презентовала видео о своей готовности баллотироваться в президенты Украины. "Предвыборный ролик" она выложила на YouTube. В видео, которое Скабеева записала в студии своей пропагандистской передачи 60 минут, она в желтом жакете стоит на фоне флага Украины. "Подниму село, остановлю войну, сохраню флот, дам тепло и свет в каждое село! Кто, если не я?" — сказала Скабеева на украинском языке с сильным российским акцентом.

Далее, телепропагандистка заявила о том, что записала ролик, поскольку жители Украины якобы не видят достойного кандидата на должность президента страны. При этом Скабеева сослалась на данные американской компании по изучению общественного мнения Gallup (только 12% жителей Украины верят в честность выборов).

Напомним, ранее Скабеева устроила истерику на росТВ из-за "бандеровцев", а также пригрозила Украине утратой патриархата из-за томоса об автокефалии.