Скабеева после фейка о ДТП захотела выдвинуться в президенты Украины

Скабеева жива-здорова и в ДТП не попадала / Фото: скриншот из видео

Одиозная российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что приобрела в Украине такую популярность, что можно баллотироваться на пост президента страны.

В своем телеграмм-канале скандальная телеведущая заявила, что теперь действительно ощущает свою популярность после того, как попала в топ украинских соцсетей.

"Жаль, что закончилась регистрация кандидатов", - написала Скабеева.

Сарказмом о вероятном выдвижении в президенты пропагандистка прокомментировала новость о том, что ее автомобиль попал в ДТП на одном из перекрестков Москвы. Онлайн-ресурсы тиражировали информацию о гибели телеведущей и ссылались на слова участника трагического происшествия.

Как ранее сообщалось, Скабеева не сдерживала эмоций во время беседы с так называемым украинским экспертом о результатах строительства газопровода Северный поток-2.

Напомним, Скабеева в прямом эфире ток-шоу "60 минут" на телеканале Россия-1 пообещала, что в "нашей" Украине улицы никогда не будут называться именами Бандеры и Шухевича.