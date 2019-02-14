Скабеева после фейка о ДТП захотела выдвинуться в президенты Украины

Причиной стала дезинформация о якобы гибели пропагандистки в ДТП, распространенная в ряде украинских СМИ.
Одиозная российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что приобрела в Украине такую популярность, что можно баллотироваться на пост президента страны.
В своем телеграмм-канале скандальная телеведущая заявила, что теперь действительно ощущает свою популярность после того, как попала в топ украинских соцсетей.
"Жаль, что закончилась регистрация кандидатов", - написала Скабеева.
Сарказмом о вероятном выдвижении в президенты пропагандистка прокомментировала новость о том, что ее автомобиль попал в ДТП на одном из перекрестков Москвы. Онлайн-ресурсы тиражировали информацию о гибели телеведущей и ссылались на слова участника трагического происшествия.
Как ранее сообщалось, Скабеева не сдерживала эмоций во время беседы с так называемым украинским экспертом о результатах строительства газопровода Северный поток-2.
Напомним, Скабеева в прямом эфире ток-шоу "60 минут" на телеканале Россия-1 пообещала, что в "нашей" Украине улицы никогда не будут называться именами Бандеры и Шухевича.