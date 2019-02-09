"А потом грохнем Украину": на росТВ рассказали о мотивах Северного потока-2

Скабеева традиционно не может сдержать ненависть в отношении Украины / Фото: скриншот из видео

В эфире российского канала Россия-1 пропагандистка Ольга Скабеева не сдерживала эмоций во время беседы с так называемым украинским экспертом о результатах строительства газопровода Северный поток-2.

"Я уверен, что мы пройдем 2019 более-менее ровно, несмотря на то, что в Украине двое выборов. Почему более-менее ровно, поскольку Россия очень заинтересована, чтобы был достроен Северный поток-2", - заявил представитель Украины. Видеофрагмент телепередачи опубликован в Twitter.

Скабеева в ответ заявила, что строительство завершиться раньше, и сделала весьма нелицеприятный прогноз в отношении Украины.

"Мы его достроим значительно быстрее, через год, а потом грохнем Украину!" – гневно заявила пропагандистка.

"А потом грохнем Украину". Путинский Сливной бачок прямым текстом о том, зачем России нужен "Северный поток - 2" pic.twitter.com/upKK1xxmEc — Vitauskas ???? (@Vitauskas_A) 7 февраля 2019 г.

Напомним, Скабеева в прямом эфире ток-шоу "60 минут" на телеканале Россия-1 пообещала, что в "нашей" Украине улицы никогда не будут называться именами Бандеры и Шухевича.