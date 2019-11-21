Зеленский в Очакове рассказал, что обещал взамен на возвращение Украине кораблей

Зеленский в Очакове рассказал, как договаривался о возврате кораблей / Фото пресс-служба ОП

Президент Украины Владимир Зеленский, который опоздал на церемонию встречи из России кораблей в Очакове из-за технической неисправности самолета, рассказал, как договаривался о возвращении из РФ украинских военных катеров.

Глава государства отметил, что обсуждали возвращение украинских кораблей по телефону. При этом никаких дополнительных условий для возвращения кораблей не было, и украинская сторона не давала в обмен на корабли никаких обещаний.

"Я договорился ни на каких условиях, а просто по телефону о возвращении наших моряков и наших катеров. Я ничего нигде не подписывал, ничего в обмен не обещал. Но мне казалось, и нам кажется, и не просто кажется - мы знаем, что мы правы. Поэтому наши ребята должны были вернуться. Я благодарен всем, кто это сделал. Никаких условий нет", - сказал президент Зеленский в Очакове.

При этом глава государства не уточнил, с кем именно были эти разговоры о возвращении захваченных Россией украинских катеров.

Напомним, утром 17 ноября захваченные Россией год назад в Керченском проливе украинские катера Бердянск, Никополь, а также буксир Яны Капу покинули Керчь и направились навстречу спасательно-буксирному отряду ВМС Украины.

20 ноября Министерство обороны Украины отрапортовало о том, что встретило захваченные Россией военно-морские суда Никополь, Бердянск и Яны Капу. По словам командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, украинские корабли, которые вернула Российская Федерация, находятся в ужасном состоянии, суда не способны самостоятельно передвигаться.