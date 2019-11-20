"Даже унитазы": в ВМС рассказали, как в РФ поглумились над захваченными кораблями

Захваченные украинские корабли покинули Керчь / Крым Реалии

Украинские корабли, которые вернула Российская Федерация, находятся в ужасном состоянии. По словам командующего ВМС Украины Игоря Воронченко, суда не способны самостоятельно передвигаться.

"Идет буксирование, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут, россияне их угробили", - отметил Воронченко.

При этом он указал, что корабли подходят к территориальным водам Украины, а на место назначения прибудут примерно через 16 часов. Помимо этого, командующий сообщил, что россияне сняли все, что смогли с украинских кораблей.

"Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян", - подчеркнул Воронченко.

Напомним, утром 17 ноября захваченные Россией год назад в Керченском проливе украинские катера Бердянск, Никополь, а также буксир Яны Капу покинули Керчь и направляются навстречу спасательно-буксирному отряду ВМС Украины.

При это в МИД РФ заявили, что Москва никогда не отрицала возможности возвращения украинских судов. Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Кремль давно должен был вернуть украинские корабли и не имел никакого права их захватывать.