  1. Главная
  3. Мир

"Надо было сделать это давно": генсек НАТО пожурил Россию

20 ноября 2019, 02:27

Йенс Столтенберг заявил, что РФ не имела права захватывать украинские суда.

Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг / УНИАН

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отреагировал на возвращение Российской Федерацией захваченных год назад кораблей. Дипломат поприветствовал данное решение кремля.

По его словам, Россия не имела никакого права захватывать чужие суда.

"Я приветствую возвращение захваченных судов Украине. России надо было сделать это достаточно давно. Она не имеет права захватывать суда. Их возвращение соответствует международным обязательствам России", - цитирует Столтенберга Интерфакс-Украина.

При этом он выразил надежду на то, что это послужит решению конфликту на Донбассе.

"Я считаю, что это хороший фактор и надеюсь, что это поможет добиться какого-то прогресса в выполнении Минских соглашений. Это также может помочь усилиям, предпринимаемым в "нормандском формате" для нахождения устойчивого политического решения кризиса в Украине", - отметил дипломат.

Кроме того, Столтенберг подчеркнул, что России необходимо донести ее обязанность в обеспечении свободы передвижения в Азовском море и Керченском проливе.

Напомним, утром 17 ноября захваченные Россией год назад в Керченском проливе украинские катера Бердянск, Никополь, а также буксир Яны Капу покинули Керчь и направляются навстречу спасательно-буксирному отряду ВМС Украины

При это в МИД РФ заявили, что Москва никогда не отрицала возможности возвращения украинских судов.

Россия НАТО корабли Йенс Столтенберг
Сейчас вы просматриваете новость «"Надо было сделать это давно": генсек НАТО пожурил Россию». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

02:38
Названа главная психологическая причина лишнего веса
02:27
"Надо было сделать это давно": генсек НАТО пожурил Россию
01:49
"Раздевайся, ложись": Волочкова устроила стриптиз в ношеном белье Видео
01:45
Хаос расширяется: эксперт предупредил о макроэкономической катастрофе
01:03
Разврат в спальне: топ-5 советов по съемкам возбуждающего домашнего порно
00:20
20 ноября – какой сегодня праздник: с Днем ребенка и приметы на Федота Видео
00:02
СМИ рассказали, куда из Ювентуса уйдет Криштиану Роналду
19 ноября, вторник
23:41
"Теперь он в армии": в Одессе парня загребли в армию прямо с работы в McDonald’s
23:07
Клуб-финалист Лиги Чемпионов уволил главного тренера
22:41
Заплатили за молчание: в Россию тайно привезли трупы путинских наемников из ЧВК "Вагнера"
22:13
Стало известно, когда ЕС, Украина и Россия проведут консультации по газу
22:10
Карпаты могут получить запрет на трансферы на длительный срок
21:55
Оладьи на кефире классические: секреты готовки пышных оладушек Фото
21:50
Перші Ластівки: 1 серия и 2 серия смотреть онлайн Видео
21:47
Стало известно, насколько США увеличат количество своих солдат в Польше
21:44
"Получили особый статус": "Штирлиц" раскрыл новые потери боевиков
21:29
Гончарук рассказал, как Кабмин будет бороться с давлением силовиков на бизнес
21:06
Красавица-порноактриса блеснула тугими прелестями тела в белье Фото
21:03
В Киеве частично перекроют один из мостов: когда и почему
21:01
Яремчук хочет встретиться с Россией в финале Евро-2020
20:42
Стать министром обороны: "Заложивший" Трампа офицер рассказал, чем его манили в Киев
20:30
Сериал Сидоренки-Сидоренки 27 и 28 серия смотреть онлайн 19-11-2019 Видео
20:19
Зеленский сам развязал руки Тимошенко мнение
20:17
"Зигующий" дипломат добился возвращения в МИД Украины
19:30
Свитолина заявила об амбициях стать первой ракеткой мира
19:05
По следам гиперлупа: в Днепре предложили построить город на Луне с "попрыгунчиком" Видео
18:50
Сивохо назвал острые главные проблемы Донбасса
18:41
Суд отпустил Ляшко на поруки Видео
18:35
Украина U-21 вдевятером сыграла вничью с Азербайджаном
18:34
Скандал в разгаре: Меган Маркл подала в суд на журналистов
18:21
"Темный рыцарь": Скороход сказала, кто сливает секреты Слуги народа
18:16
"Против НАТО и ЕС": в СНБО рассказали об российских испытаниях в Украине
18:15
В МИД рассказали на какой компромисс по Донбассу готова Украина
18:10
ТОП-3 самые модные мужские стрижки 2019: андеркат, канадка и британка - 35 фото Фото Видео
17:54
Кошевой рассказал, как относится к Путину и Порошенко Видео
17:47
"Мужика хочется, проститутка": Бузова выставила напоказ возбужденную грудь
17:47
"Только не сутенер": фанаты высмеяли Цыганкова за его наряд на День рождения
17:42
Долгожданный нормандский саммит: Пристайко рассказал, на какой компромисс готова Украина
17:40
"Пушечное мясо": в Сети возмущены обращением оккупантов с детьми в Крыму
17:25
Не дать Зеленскому выйти за рамки "минска": согласован итоговый документ нормандского саммита
17:19
Россию могут не пустить на Евро-2020
16:54
Иск Украины против РФ: суд ООН потребовал от Москвы ответ и поставил дедлайн Фото
16:47
Дейенерис Таргариен стала жертвой харассмента
16:45
Сборная Украины U-19 вышла в элит-раунд отбора Евро-2020
16:39
"Мертвые родители, повешенный сын": в Запорожье произошел ужасный инцидент
16:26
Битва не на жизнь, а на смерть: где смотреть и прогнозы матча дня отбора Евро-2020
16:25
Кормим прогульщиков: названо количество депутатов, не посещающих Раду
16:00
Девушка Роналду вновь порадовала поклонников горячими фото Фото
15:59
Зеленский сказал, какой вопрос по Донбассу поднимет на встрече нормандской четверки Фото Видео
15:49
Новый год 2020: что обязательно выбросить из дома до праздника
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять