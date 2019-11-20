"Надо было сделать это давно": генсек НАТО пожурил Россию

Йенс Столтенберг / УНИАН

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отреагировал на возвращение Российской Федерацией захваченных год назад кораблей. Дипломат поприветствовал данное решение кремля.

По его словам, Россия не имела никакого права захватывать чужие суда.

"Я приветствую возвращение захваченных судов Украине. России надо было сделать это достаточно давно. Она не имеет права захватывать суда. Их возвращение соответствует международным обязательствам России", - цитирует Столтенберга Интерфакс-Украина.

При этом он выразил надежду на то, что это послужит решению конфликту на Донбассе.

"Я считаю, что это хороший фактор и надеюсь, что это поможет добиться какого-то прогресса в выполнении Минских соглашений. Это также может помочь усилиям, предпринимаемым в "нормандском формате" для нахождения устойчивого политического решения кризиса в Украине", - отметил дипломат.

Кроме того, Столтенберг подчеркнул, что России необходимо донести ее обязанность в обеспечении свободы передвижения в Азовском море и Керченском проливе.

Напомним, утром 17 ноября захваченные Россией год назад в Керченском проливе украинские катера Бердянск, Никополь, а также буксир Яны Капу покинули Керчь и направляются навстречу спасательно-буксирному отряду ВМС Украины.

При это в МИД РФ заявили, что Москва никогда не отрицала возможности возвращения украинских судов.