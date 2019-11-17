Захваченные Россией украинские корабли вывели из Керчи - фото

Захваченные украинские корабли покинули Керчь / Крым Реалии

В воскресенье, 17 ноября, захваченные Россией год назад в Керченском проливе украинские катера "Бердянск", "Никополь", а также буксир "Яны Капу" покинули Керчь и направляются навстречу спасательно-буксирному отряду ВМС Украины.

По информации, корабли, которых Украина лишилась во время Керченского кризиса, вывели из акватории "Генмола" в Керчи сегодня утром, сообщает Крым.Реалии.

В частности, украинские катера в сопровождении российских кораблей следуют Керченским проливом в сторону Черного моря.

Стало известно, что местность на подступах к территории воинской части, где находились украинские катера, перекрыта, дежурят российские полицейские и люди в штатском.

Захваченные РФ украинские корабли вышли из Керчи / Крым Реалии

Добавим, что в настоящее время украинские буксиры "Сапфир", "Титан" и "Гайдамака" находятся в Черном море у берегов Крыма для того, чтобы забрать захваченные Россией украинские военные корабли и сопроводить их в порт.

Читайте такжеВ МИД России поставили условие возврата захваченных украинских кораблейНапомним, ранее советник главы украинского государства Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что процесс передачи задержанных Россией в Керченском проливе кораблей находится на завершающем этапе.

"Процесс возвращения малых бронированных катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу", захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе", — отметил он.

Также ранее российские СМИ сообщили о том, что возвращение захваченных двух малых бронированных артиллерийских катеров Бердянск (P175) и Никополь (P176), а также рейдового буксира Яны Капу (A947) должно состояться до встречи в "нормандском формате".

Передача кораблей должна состояться в море, куда его отбуксируют российские буксиры из оккупированной Керчи, в определенной точке их должны встретить украинские суда и доставить к месту назначения.