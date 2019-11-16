Украина отправила буксиры для возвращения захваченных Россией кораблей – СМИ

Россия захватила украинские корабли в 2018 году / Пресс-служба ВМСУ

Из украинских портов уже вышли специальные суда, которые вернут в Украину захваченные Россией в ноябре 2018 года артиллерийские катера ВМС ВСУ Бердянск и Никополь, а также буксир Яны Капу.

Как сообщает одесский ресурс Думская, передача кораблей украинской стороне состоится сегодня ночью.

За катерами и буксиром из портов Пивденный, Черноморск и Одесского порта вышли специальные суда: поисково-спасательный Сапфир, буксиры Титан и Гайдамака, подчеркивается в сообщении.

/ dumskaya.net

По данным издания, передача кораблей произойдет в открытом море примерно в 60 милях от Одессы, недалеко от мыса Тарханкут, а российская сторона уже перемещает украинские корабли из Керчи.

Поисково-спасательное судно Сапфир / dumskaya.net

Напомним, ранее российские СМИ сообщили о том, что возвращение захваченных двух малых бронированных артиллерийских катеров Бердянск (P175) и Никополь (P176), а также рейдового буксира Яны Капу (A947) должно состояться до встречи в "нормандском формате".

Передача кораблей должна состояться в море, куда его отбуксируют российские буксиры из оккупированной Керчи, в определенной точке их должны встретить украинские суда и доставить к месту назначения.

В то же время в МИД России заявили о том, что передача Украине захваченных Россией в Керченском проливе кораблей не связана с предстоящим саммитом в "нормандском формате".