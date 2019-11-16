В МИД России поставили условие возврата захваченных украинских кораблей

Захваченные Россией украинские корабли / Reuters

Передача Украине захваченных Россией в результате стрельбы и тарана в Керченском проливе кораблей не связана с предстоящим саммитом в "нормандском формате".

Как заявили в МИД РФ, Украина может забрать корабли "в любой момент": "Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность".

В российским внешнеполитическом ведомстве добавили, что сделано это должно быть, как и заявляли в Москве, "под гарантии сохранности" кораблей как вещественных доказательств, передает interfax.ru.

Напомним, ранее Коммерсантъ со ссылкой на информированные источники сообщил, что "принято принципиальное решение вернуть эти суда", и что стороны согласовывают дату и точное время передачи этих кораблей. Издание отмечало, что "проблемный вопрос должен быть урегулирован до саммита в "нормандском формате", который запланирован на 9 декабря".