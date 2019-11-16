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Россия вернет Украине захваченные корабли до встречи Путина, Зеленского, Меркель и Макрона - СМИ

16 ноября 2019, 07:26

Украине вернут корабли с полным штатным вооружением на борту, но без боеприпасов.

Рейдовый буксир
Рейдовый буксир "Яны Капу" / А.Олейник/forums.airbase.ru

Россия вернёт Украине задержанные год назад в Керченском проливе военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".

По информации, возврат техники может пройти до 9 декабря, когда в Париже должны собраться лидеры "нормандской четвёрки" — Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на два информированных источника

Источники издания утверждают, что решение о возврате Киеву военных катеров "Бердянск" и "Никополь" и буксира "Яны Капу" уже принято. В настоящее время сотрудники силовых ведомств двух стран лишь согласовывают дату и место передачи кораблей.

Также стало известно, что возврат должен произойти в море. Якобы украинские суда доставят в согласованную точку, откуда их позднее должны забрать три украинских буксира.

Более того, источники утверждают, что Украине вернут корабли с полным штатным вооружением на борту, но без боеприпасов.

Читайте такжеВстреча Зеленского, Путина, Меркель и Макрона: в МИД России заявили об угрозе срыва нормандского саммита

Напомним:

5 ноября  в РФ отреагировали на ноту, которую Украина отправила России с требованием указать координаты украинских катеров Бердянск и Никополь и буксира Яны Капу, которые в ноябре 2018 года захватили и обстреляли российские военные.

В частности, член Совета Федерации от оккупированного Крыма Сергей Цеков заявил, что разговоры о возвращении кораблей можно вести, если Украина "публично признает свою провокацию в Керченском заливе". Цеков добавил, что Киев так и не признал "факт провокации", "что следовало бы сделать", и только потом говорить об имуществе, передает ТАСС. Кроме того, член Совфеда добавил, что украинские корабли могут быть полезными в расследовании.

15 ноября  западные СМИ назвали точную дату встречи Путина с Зеленским в "нормандском формате". "Нормандский формат", в рамках которого должны встретиться Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон планируется на 9 декабря в Париже.

Такое сообщение вечером в пятницу, 15 ноября, опубликовало авторитетное западное новостное агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников из числа властей Франции.

Позднее журналистам из источников в правительстве Германии стало известно о том, что Ангела Меркель, немецкий канцлер, наверняка примет участие в саммите "нормандской четверки".

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