Западные СМИ назвали точную дату встречи Путина с Зеленским в "нормандском формате"

Владимир Зеленский и Владимир Путин / коллаж УНИАН

"Нормандский формат", в рамках которого должны встретиться Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон планируется на 9 декабря в Париже.

Такое сообщение вечером в пятницу, 15 ноября, опубликовало авторитетное западное новостное агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников из числа властей Франции.

Позднее журналистам из источников в правительстве Германии стало известно о том, что Ангела Меркель, немецкий канцлер, наверняка примет участие в саммите "нормандской четверки".

Напомним, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал о новых требованиях России по нормандскому формату. До этого условия президенту Украины Владимиру Зеленскому по Донбассу и встрече до нормандского формата начал ставить президент РФ Владимир Путин.

