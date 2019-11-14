Путин озвучил условия Зеленскому по Донбассу и встрече до нормандского формата

Путин в Бразилии уделил много внимания Украине / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что его встреча с украинским коллегой Владимиром Зеленским до "нормандского саммита" маловероятна.

"О встрече до "нормандского формата" речь не идет, поскольку мы договорились о том, чтобы встречаться в "нормандском формате", и если уж будем встречаться, то чего уж суетиться и бегать на неподготовленные встречи", - цитирует главу Кремля Интерфакс.

Также Путин выступил за разведение сил по всей линии фронта на оккупированном Донбассе.

Так, на пресс-конференции в Бразилии по итогам саммита БРИКС Путин заявил, что приветствует разведение возле Станицы Луганской, Золотого, Петровского и Богдановки.

"Там нужно по всей линии развести. Хотя бы чтобы пушки не стреляли", – сказал Путин, добавив, что в случае возвращения ВСУ на предыдущие позиции, террористы "Л/ДНР" сделают так же, но "это никому не нужно", - отметил он.

Путин неожиданно отрицательно высказался о формуле Штайнмайера, которую ранее поддержал. Президент РФ заявил, что в ней "нет ничего содержательного, в некоторой степени она противоречит минским соглашениям, но РФ с ней согласилась".

Помимо этого, Путин призвал Украину "не искать счастья за морями, а договариваться со своими соседями".

Напомним, Путин во время сегодняшней пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии прошелся по теме разведения сил на Донбассе.

Ранее стало известно, чего Зеленский ждет от встречи с Путиным. Обмен пленными и решение конфликта на Донбассе – главные темы саммита в нормандском формате.

Напомним, в ОБСЕ подтвердили разведение сил в Петровском. Разведение сил в Петровском приближает проведение саммита в нормандском формате в ближайшее время, уверен действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак.