"А че тогда будем обсуждать?": Путин пожаловался на подвох с разведением сил на Донбассе

Разведение сил на Донбассе: Путин нажаловался на Украину

Российский лидер Владимир Путин во время сегодняшней пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии прошелся по теме разведения сил на Донбассе.

"То, что произведено отведение сил в двух точках критических – это хорошо, мы это приветствуем. Приветствуем как действие украинских властей, так и как действие непризнанных республик… Надо развести по всей линии, так чтоб хоть пушки не стреляли, чтобы люди не гибли. Это точно нужно сделать как можно быстрее", – призвал глава РФ.

В то же время Путину, похоже, пришлись не по душе заявления главы МИД Украины Вадима Пристайко, в которых он увидел двусмысленности.

Читайте такжеКремль строит на Донбассе Украину своей мечты"Правда, тут же появляются какие-то двусмысленности. Например, министр, по-моему, иностранных дел Украины заявил, что Украина может вообще отказаться от Минских соглашений (Пристайко заявил о том, что в случае провала саммита в "нормандском формате", Украина готов рассмотреть выход из минского процесса урегулирования на Донбассе – ред.). Это как? Мы че тогда будем обсуждать в нормандском формате? О чем там тогда может идти речь, я не понимаю", – театрально пожаловался российский президент.

Это первое, что его волнует. Но есть и второй момент.

"Второе – мы видим заявление официальных лиц о том, что в зону, откуда уже отведены войска с тяжелым вооружением, могут вернуться другие вооруженные формирования. И милиция, и Нацгвардия Украины. Ну тогда все то же самое будет сделано со стороны ополченцев "ЛНР" и "ДНР". Нужно ли это, если уже войска ушли? Мне кажется – нет", – заявил Путин.

Ранее стало известно, чего Зеленский ждет от встречи с Путиным. Обмен пленными и решение конфликта на Донбассе – главные темы саммита в нормандском формате.

Напомним, в ОБСЕ подтвердили разведение сил в Петровском. Разведение сил в Петровском приближает проведение саммита в нормандском формате в ближайшее время, уверен действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак.