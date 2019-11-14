В ОБСЕ подтвердили разведение сил в Петровском

Разведение сил в районе Петровского началось 9 ноября / Фото Reuters

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине подтвердила, что на Донбассе завершен отвод сил и средств на участке в районе Петровского.

"Миссия зафиксировала начало процесса разведения сил и средств на участке разведения в районе Петровского вскоре после 12:00 (по восточноевропейскому времени) 9 ноября, когда военнослужащие Вооруженных сил Украины и члены вооруженных формирований вместе со своим оружием начали покидать свои позиции и выходить за пределы участка разведения", - говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.

12 ноября СММ получила письмо от вооруженных формирований из неподконтрольных правительству районов Донецкой области, с сообщением о том, что они завершили отвод сил и средств с согласованного участка разведения в районе Петровского.

13 ноября Миссия получила две вербальные ноты от Министерства иностранных дел Украины, в одной из которых сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины завершили отвод сил и средств с согласованного участка разведения в районе Петровского.

В частности, во второй вербальной ноте МИД Украины и письме от вооруженных формирований сообщалось о готовности начать демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения на участке разведения, а также указаны их географические координаты.

"Эти сообщения были предоставлены Миссии согласно план-графику, который был согласован трехстороннего контактной группой 1 октября 2019 и регламентирует меры по отводу сил и средств, демонтажа фортификационных сооружений и разминирования на участках разведения", - резюмируют в СММ.

Тем временем действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак поздравил разведение сил в Петровском. По его словам, это приближает проведение саммита в нормандском формате в ближайшее время.

"Я поздравил стороны с выявлением реальной приверженности проложить путь к миру. После положительных шагов в Станице Луганской и Золотом, восстановление разведения сил в Петровском приближает нас к саммиту нормандского формата", - сказал Лайчак.

Читайте также"Динамика позитивная": Песков рассказал, как идет подготовка к "нормандской встрече"Напомним, пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что 12 ноября на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандском формате Владимира Зеленского, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Путина.

13 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко рассказал о том, что встреча в нормандском формате - под угрозой срыва.