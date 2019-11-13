Спецпредставитель ОБСЕ уточнил дату начала разминирования Петровского

Разминирование на Донбассе / facebook.com/ato.news

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, который ранее сделал скандальное заявление относительно Крыма, заявил, что разминирование в районе Петровского на Донбассе должно начаться не позднее 13 ноября. Об этом он сказал по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

Сайдик напомнил, что 9 ноября стороны начали разведение сил и средств в районе Петровского. Представители самопровозглашенной "ДНР" сообщили о его завершении в тот же день, а украинская сторона - 11 ноября.

"СММ ОБСЕ ждет официальное уведомление сторон о завершении отвода не позднее чем завтра (13 ноября, - Главред). Также не позже, чем завтра (13 ноября, - Главред), в районе Петровского должны начаться работы по разминированию", - цитирует Сайдика Радио Свобода.

Спецпредставитель ОБСЕ призвал стороны конфликта на Донбассе продолжать с полной ответственностью относиться к взятым на себя обязательствам.

Напомним, по словам Сайдика, до конца ноября на участке разведения сил в Станице Луганской должны завершиться работы по ремонту моста через реку Северский Донец.

Как сообщал Главред, пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что 12 ноября на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандском формате Владимира Зеленского, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Путина.