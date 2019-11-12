Все препятствия на пути к встрече Зеленского, Путина, Меркель и Макрона сняты - Олифер

Все препятсвия на пути к встрече Меркель, Макрона, Путина и Зеленского сняты / Reuters

Во вторник, 12 ноября, на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандском формате Владимира Зеленского, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Путина, сообщила пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, разведение сил и средств в районе населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении.

"Проведение встречи лидеров стран "нормандской четверки" в ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта", - отметила Олифер на своей странице в Фейсбуке.

Читайте такжеНе дать Зеленскому шанс: нормандский саммит саботирует только Россия - СМИНапомним, в понедельник, 11 ноября, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, Дмитрий Песков заявил, что дата саммита "нормандской четверки" пока не определена.

При этом пресс-секретарь Путина уточнил, что для начала следует дождаться завершения разведения сил на Донбассе.

"Давайте дождемся все-таки завершения (разведения сил на Донбассе, - ред.). Даты по-прежнему нет", - сказал Песков во время общения с журналистами, пишут росСМИ.