Встреча Зеленского, Путина, Меркель и Макрона: Кремль ошарашил новым условием

В РФ выдвинули очередной требование на пути в нормандскому саммиту / Reuters

На пути к встрече лидеров нормандской четверки – Владимира Зеленского, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Путина - появилась очередная помеха.

По информации, на сей раз власти РФ требует согласовать документ, который будет итогом саммита "нормандской четверки", перед самой встречей лидеров Украины, РФ, Германии и Франции, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, который ранее отметил, что Россия хочет сорвать саммит "нормандской четверки".

"В сентябре, когда мы договаривались, было всего два требования: "формула Штайнмайера" и разведение на трех участках. Мы завершаем сейчас третий участок, а российская сторона начинает говорить о документе, который стороны должны согласовать. Этого требования не было, хотя если это документ, который должен быть по результатам встречи, это можно подготовить. Мы готовы к этой встрече и надеемся, что если не будет обстрелов, начнем разведение в Петровском", - рассказал Пристайко в ходе брифинга.

Читайте также"Пошли на хер и не пудрите мозги": у Путина обвинили Украину в срыве встречи нормандской четверкиНапомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о перспективах встречи глав стран "нормандского формата".

По его словам, президент РФ Владимир Путин готов к такой встрече в случае срочной необходимости.

"Президент (Путин, - ред.) неоднократно повторял, в том числе и на конференции в Будапеште, что готов к любым встречам, он заинтересован в продолжении саммитов в "нормандском формате", но он ждет результатов подготовки и ждет, когда условия непосредственно приведут нас к срочной необходимости встречи лидеров нормандского формата", - подчеркнул Песков