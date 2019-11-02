Россия хочет сорвать саммит "нормандской четверки" - Пристайко

Вадим Пристайко / УНИАН

Российская Федерация намерена сорвать встречу лидеров "нормандской четверки". По словам министра иностранных дел Вадим Пристайко, встречу сорвут с помощью обстрелов на участке, где должно произойти разведение войск в районе Петровского.

"Вы помните, договоренностей было фактически две - признание формулы Штайнмайера ... и разведения в трех участках. Сегодня мы подходим к разведению на последнем третьем участке (в Петровском - ред.), то есть в принципе создаем все необходимые условия", - отметил глава МИД Украины, передает РБК-Украина.

При этом он указал, что одна из сторон не хочет прекращения конфликта, потому что обстрелы продолжаются.

"К сожалению, обстрелы свидетельствуют о том, что одна из сторон не хочет этого прогресса, потому что это последний шаг перед встречей (в нормандском формате, - ред.)", - подчеркнул Пристайко.

Напомним, что ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о пересмотре даты начала разведения войск в Петровском Донецкой области.