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Россия хочет сорвать саммит "нормандской четверки" - Пристайко

2 ноября 2019, 00:57

Глава МИД Украины считает, что одна из сторон не хочет прекращения конфликта.

Вадим Пристайко
Вадим Пристайко / УНИАН

Российская Федерация намерена сорвать встречу лидеров "нормандской четверки". По словам министра иностранных дел Вадим Пристайко, встречу сорвут с помощью обстрелов на участке, где должно произойти разведение войск в районе Петровского.

"Вы помните, договоренностей было фактически две - признание формулы Штайнмайера ... и разведения в трех участках. Сегодня мы подходим к разведению на последнем третьем участке (в Петровском - ред.), то есть в принципе создаем все необходимые условия", - отметил глава МИД Украины, передает РБК-Украина.

При этом он указал, что одна из сторон не хочет прекращения конфликта, потому что обстрелы продолжаются.

"К сожалению, обстрелы свидетельствуют о том, что одна из сторон не хочет этого прогресса, потому что это последний шаг перед встречей (в нормандском формате, - ред.)", - подчеркнул Пристайко.

Напомним, что ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о пересмотре даты начала разведения войск в Петровском Донецкой области.

Россия нормандский формат Вадим Пристайко формула Штайнмайера
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