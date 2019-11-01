Разведение сил в Петровском: в Минобороны заявили о пересмотре даты

Украинская армия на Донбассе / Reuters

Дата начала разведения войск в Петровском Донецкой области будет пересматриваться из-за обстрелов боевиков, которые произошли на этом участке 30 октября, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Во время совместного брифинга с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой и министром иностранных дел Вадимом Пристайко он напомнил, что разведение войск может начаться лишь после того, как в течении недели не будут фиксироваться новые обстрелы.

"Действительно, обстрелы были, и поэтому мы ожидаем пересмотра, потому что мы идем (разводим силы и средства, - ред.) после 7 дней без обстрелов. Последние обстрелы состоялись 30 числа", - подчеркнул министр обороны.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 4 ноября должно начаться разведение войск в Петровском, если не будет обстрелов.

29 октября в Золотом Луганской области начался процесс разведения сил, который завершился 1 ноября.