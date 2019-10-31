Зеленский анонсировал отвод сил в Петровском: дата, условия и итоги / Facebook президента

Украинский лидер Владимир Зеленский датой разведения сил в районе населенного пункта Петровское на Донбассе назвал 4 ноября – если будет выполнено определенное условие.

Чтобы развод войск состоялся, необходимо, чтобы режим тишины продлился хотя бы неделю, пояснил президент.

"Если будет все безопасно и в Петровском на протяжении недели — вы знаете, что семь дней должно быть тишины — то 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском", — заявил Зеленский на брифинге после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Читайте также"Пошли на хер и не пудрите мозги": у Путина обвинили Украину в срыве встречи нормандской четверкиПо его словам, "главный результат (разведения — ред.) — это договоренности о прекращении войны".

Также после разведения Зеленский ожидает проведения встречи лидеров стран нормандского формата. При этом он уточнил: "Если они этого хотят и стремятся к этому".

Ранее сообщалось, что Нацкорпус и Азов сложили оружие в Золотом. По словам главы киевской ячейки Нацкорпуса Сергея Тамарина, они это оружие "культурно сложили в одно место, куда у нас есть доступ".

Напомним, глава Луганской ОГА рассказал о будущем Золотого после разведения войск. Сергей Гайдай заявил, что представители так называемых республик дали свое согласие.