Разведение сил: Нацкорпус и Азов сложили оружие в Золотом

При этом представители Нацкорпуса не собираются покидать дом на окраине Золотого, который после завершения разведения сил станет "последним блокпостом".
Руководитель киевской ячейки Нацкорпуса Сергей Тамарин сообщил, что активисты партии Национальный корпус и ветераны полка Азов сложили оружие в Золотом, где 29 октября стартовал процесс разведения сил.
"Мы его культурно сложили в одно место, куда у нас есть доступ. Мы не хотим испытывать нервы местного руководства, пусть пока что будет так", сказал Тамарин в эфире телеканала НАШ.
При этом, по его словам, представители Нацкорпуса не собираются покидать дом на окраине Золотого, который после завершения разведения войск станет "последним блокпостом, где находятся люди, которые хотят и могут защищать землю и жителей".
Читайте также"Прекрасно, прекрасно": Зеленский отреагировал на разведение войск у Золотого
Тамарин также анонсировал инициативу под названием Рейд за мир. В рамках этой инициативы будут созданы мобильные группы из ветеранов боевых действий и волонтеров. Они будут ездить в места разведения войск и делать "объективное оценивание, как там все происходит".
Напомним, ранее всплыла скандальная информация о ветеране полка Азов, активисте николаевской ячейки Нацкорпуса Денисе Янтаре, который вступил в перепалку с президентом Владимиром Зеленским в Золотом. По данным СМИ, он участия в боевых действиях не принимал, а занимался "зачисткой" мирных жителей в Донбассе. Кроме того, Янтарь мог быть причастен к убийству местного жителя.
Как сообщал Главред, ветеран полка Азов Денис Янтарь раскритиковал решение президента Владимира Зеленского о разведении войск на Донбассе.