Разведение сил: Нацкорпус и Азов сложили оружие в Золотом

Сергей Тамарин анонсировал Рейд за мир / скриншот

Руководитель киевской ячейки Нацкорпуса Сергей Тамарин сообщил, что активисты партии Национальный корпус и ветераны полка Азов сложили оружие в Золотом, где 29 октября стартовал процесс разведения сил.

"Мы его культурно сложили в одно место, куда у нас есть доступ. Мы не хотим испытывать нервы местного руководства, пусть пока что будет так", сказал Тамарин в эфире телеканала НАШ.

При этом, по его словам, представители Нацкорпуса не собираются покидать дом на окраине Золотого, который после завершения разведения войск станет "последним блокпостом, где находятся люди, которые хотят и могут защищать землю и жителей".

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Тамарин также анонсировал инициативу под названием Рейд за мир. В рамках этой инициативы будут созданы мобильные группы из ветеранов боевых действий и волонтеров. Они будут ездить в места разведения войск и делать "объективное оценивание, как там все происходит".

Напомним, ранее всплыла скандальная информация о ветеране полка Азов, активисте николаевской ячейки Нацкорпуса Денисе Янтаре, который вступил в перепалку с президентом Владимиром Зеленским в Золотом. По данным СМИ, он участия в боевых действиях не принимал, а занимался "зачисткой" мирных жителей в Донбассе. Кроме того, Янтарь мог быть причастен к убийству местного жителя.

Как сообщал Главред, ветеран полка Азов Денис Янтарь раскритиковал решение президента Владимира Зеленского о разведении войск на Донбассе.