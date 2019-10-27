"Пацаны, ничего не делать нельзя": в Сеть выложили полную версию беседы Зеленского в Золотом

Владимир Зеленский в Золотом / Facebook / Сашуля Лисовая

На канале портала НикВести в YouTube была опубликована полная видеоверсия общения президента Владимира Зеленского с представителями партии "Национального корпуса"/ добровольцами-воинами АТО в зоне военного конфликта на Донбассе - в поселке Золотое.

Как заявил лидер филиала данной партии в Николаевской области Денис Янтар, "с некоторыми нюансами", но им удалось провести беседу с президентом. Однако после прощания, он внезапно вернулся и захотел в крайне эмоциональном ключе доказать - "почему мы не можем здесь находиться".

Далее, Зеленский стал настаивать на том, что "любая война заканчивается дипломатией".

На это президенту ответили - переговоры с Кремлем вести необходимо, но идти стоит "умным путем, а не быстрым". По их мнению, выиграть войну с Россией можно только через развитие собственной экономики.

Тут в разговор вступила делегация мирных жителей, пришедшие вместе с Зеленским. По их мнению, при таком подходе военные действия на Донбассе будут длиться еще как минимум пять лет. Затем добровольцы высказались в том духе - мол, россияне в результате разведения войск сил "получат то, что им нужно и потому завоюют еще больше".

"Пацаны, может быть и так, но просто сидеть и ничего не делать нельзя", – ответил Зеленский.

В конечном, президент констатировал, что "диалога не получилось". "В нашем общении я не строю из себя президента, потому что я считают себя просто нормальным чуваком. А ты строишь человека, который все знает", – подытожил Зеленский.

"Думал, будем просто у костра сидеть, говорить, но получил другое", – добавил глава страна.

Напомним, ранее президент Зеленский на своем сайте рассказал о непростом визите в Золотое. Позднее в Сети было опубликовано видео его беседы с воинами-добровольцами АТО и членами Национального корпуса.