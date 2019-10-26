"Я - нормальный пассажир": опубликовано еще одно видео со встречи Зеленского в Золотом

Владимир Зеленский побывал в Золотом / Фейсбук В.Зеленского

В Сети появилось еще одно видео, на котором запечатлено общение президента Владимира Зеленского с людьми, участвующими в акции против отвода войск в Золотом Луганской области.

При этом глава государства пытался донести до собеседников свое видение, однако его постоянно перебивали, не давая договорить.

"Диалог не получается. Знаешь, почему? Объясню тебе. В нашем общении я не строю из себя президента, потому что я считаю себя просто нормальным чуваком. В нашем с тобой общении ты строишь из себя человека, который все знает", - обратился Зеленский к одному из людей в камуфляже, когда его в очередной раз перебили.

В ответ участник акции протеста заявил, что пытается что-то узнать у президента, поэтому интересуется его мнением.

"Ты не просто меня спрашиваешь. И мы с тобой не просто у костра говорим. ... Я тебе просто советую: чуть научись уважать людей и видеть, кто перед тобой. Я - нормальный абсолютно пассажир, и мы едем в одном поезде под названием Украина. И я считаю, что мы едем в правильном направлении. Но когда ты хочешь защищать Родину... Смотри, это мое просто мнение. В армию пойди и защищай", - добавил глава государства.

Напомним, ранее ветераны из Азова в Золотом записали свой ответ Зеленскому.