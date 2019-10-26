"Мы останемся": ветераны из Азова в Золотом ответили Зеленскому

Ветераны АТО ответили Зеленскому

Один из участников блокады разведения сил на Донбассе, ветеран полка Азов Денис (позывной Янтарь), который до этого общался с президентом Владимиром Зеленским, рассказал о дальнейших планах своих побратимов.

По его словам, он вместе с другими участниками акции не собираются покидать поселок Золотое-4.

"Не знаю, какой у него [Зеленского] дальше план, но мы будем оставаться тут дальше пока будет угроза бессмысленного разведения и утраты территории Украины", — заявил ветеран АТО в видеокомментарии.

По его словам, он вместе со своими единомышленниками намерен действовать в рамках закона.

"Мы так думаем, что скоро запланировано разведение войск", — добавил Янтарь.

Напомним, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о том, что разведение сил отложено, а ВСУ строят новые позиции на Донбассе.