"Оружие забрать?": Зеленский выдвинул требование участникам блокады разведения войск

На Донбассе, в зоне разведения сил в Золотом, президент Владимир Зеленский встретился с участниками акции, которые выступают против отвода войск.

Глава государства обратился к добровольцам с просьбой убрать оружие, которое находится в местах их расположения.

В ответ один из участников акции Денис заявил о том, что его побратимы требуют "формализовать" вопрос о встрече с ветеранами по поводу акции протестов Нет капитуляции и подчеркнул, что такие требования выдвигали участники массовых акций.

В свою очередь Зеленский назвал свое главное требование: "Я пришел тебе сказал, вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать. В Украине вчера прошел дождь, вот что мне передали".

Участник акции пояснил, что ветераны передали губернатору Николаевской области Александру Стаднику письмо с требованием встречи с президентом.

"Он мне передал, я прочитаю. Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери. А ты меня не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание. А увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводит меня на другую тему", - добавил Зеленский.

Читайте такжеУ Зеленского подтвердили, что разведение сил в Золотом отложеноТак же Зеленский заявил, что ему безразлично с кем подписывать перемирие. Главное - вернуть территории и прекратить войну, в которой гибнут люди.

"Нам зайти оружие забрать?", - спросил Зеленский своего визави намекая, что ему известно о том, что участники акции вооружены.

Во время еще одного общения с участниками акции Зеленский подчеркнул, что приехал узнать ситуацию на передовой.

"Было действительно много серьезных ошибок и утрат, но мне кажется, что мы все должны работать, чтобы закончить войну. Тут наши военные и они тут главные. Я верю нашим военным. Вы тоже воевали и тоже относитесь к украинской армии с уважением. Они там на передовой", - отметил глава государства.

Участники акции заявили, что в случае разведения войск под ударом могут оказаться остающиеся без защиты мирные люди, которые выражают проукраинскую позицию.

Напомним, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о том, что разведение сил отложено, а ВСУ строят новые позиции на Донбассе.