Разведение сил отложено: Украина строит новые позиции на Донбассе

Украинские военные на Донбассе / facebook.com/people/Sergey-Vagano

Украина проводит восстановление позиций, куда будут отходить украинские военные после разведения войск на линии разграничения, поскольку они использовались раньше - в 2016 году, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Как подчеркнул он во время заседания парламента, одновременно строятся новые фортификационные сооружения в районе отвода войск.

Загороднюк отметил, что отвод будет проводиться поэтапно на подготовленные позиции и пояснил, что на линии соприкосновения будут созданы модульные городки для проживания личного состава.

Он также рассказал о том, что защита гражданского населения будет осуществляться представителями Национальной полиции "и других сил безопасности во взаимодействии с военно-гражданскими администрациями".

Читайте такжеУ Зеленского подтвердили, что разведение сил в Золотом отложеноМинистр обороны обратил внимание на то, что после разведения войск на линии разграничения подразделения Вооруженных сил Украины будут находиться в готовности для немедленного реагирования, в случае возобновления обстрелов.

"Подразделения Вооруженных сил Украины будут содержаться в готовности к немедленному реагированию на нарушение договоренностей по отводу войск и в случае возобновления обстрелов и займут позиции в соответствии с определенными планами", - заверил он.

Он напомнил, что предпосылкой начала разведения сил и средств от линии разграничения должно быть подтверждение Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ того, что режим тишины на указанном участке продолжается не менее семи суток.

По его словам, подтверждение миссия ОБСЕ должна давать с учетом информации об обстреле, которая предоставляется командованием Объединенных сил и Совместным центром по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Загороднюк добавил, что обстрелы из стрелкового оружия также будут учитываться как нарушение режима тишины.

Читайте такжеУкраина не ответила: в ОБСЕ рассказали о срыве разведения сил на Донбассе

Он указал, что требование о соблюдении семи дней тишины на линии разграничения, в частности, в районе Золотого, не соблюдается.

"Сейчас это требование не выполняется той стороной - со стороны бандформирований. Они продолжают обстрелы регулярно, в частности, вчера мы имели обстрел в районе разведения в Золотом", - резюмировал Загороднюк.

Напомним, начальник Генштаба Руслан Хомчак заявил о том, что после разведения войск ВСУ отойдут на позиции 2016 года.