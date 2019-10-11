"Ну не может Зеленский": Путин нашел виновных в срыве разведения сил на Донбассе

Владимир Путин разведение сил на Донбассе / Скриншот

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг разведения сил в районе Золотого и Петровского на Донбассе.

Как заявил он в ходе Совета глав государств СНГ в Ашхабаде, президент Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод сил из-за протестов националистов.

"Договорились о разводе сил, но никак действующий президент [Украины] не может обеспечить развод боевых подразделений и техники - ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит", - цитирует российского лидера ТАСС.

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По его мнению, для решения ситуации "нужно проявление политической воли".

Напомним, ранее начальник Генштаба Руслан Хомчак заявил о том, что после разведения войск ВСУ отойдут на позиции 2016 года.